Россияне за рубежом смогут подтвердить право на пенсию при помощи биометрии

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На портале "Госуслуги" заработал сервис, при помощи которого россияне, проживающие за рубежом, могут подтвердить право на получение пенсии при помощи биометрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии", – говорится в сообщении.

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей с 2025 года. При этом без изменений останутся выплата в 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в 1,2 тысячи рублей другим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в размере 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы.

Кроме того, с 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Ее будут повышать два раза в год – с 1 февраля и 1 апреля.

Повышение коснется той суммы пенсии, которую человек получает на руки, будучи трудоустроенным. Полностью проиндексированную пенсию за все годы выплатят только после увольнения.

