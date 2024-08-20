Депутат Чаплин: пенсионеры и инвалиды получат автоматическую выплату с 2025 года

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей с 2025 года. Об этом заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин, передает РИА Новости.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день данную компенсацию получают люди, осуществляющие уход за этими категориями граждан. Кроме того, для этого необходимо подать заявление на оформление выплаты. Однако с введением нового порядка необходимость подачи заявлений и предоставления документов отпадает, поскольку пенсионеры и инвалиды смогут получать выплату автоматически.

При этом без изменений останутся выплата в 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в 1,2 тысячи рублей другим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в размере 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы.

Парламентарий отметил, что для получателей, которым уже назначена выплата до 2025 году, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода. После этого начнут действовать новые условия. За разъяснениями Чаплин посоветовал обращаться в Социальный фонд России.

Депутат подчеркнул, что изменения направлены на упрощение процедуры и автоматизацию выплаты. Они призваны облегчить жизнь пожилым гражданам и инвалидам, а также тем, кто за ними ухаживает.

Ранее сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала, как россияне могут получать по три пенсии. Так, например, если гражданин РФ официально работал пять лет в Белоруссии, три года в России и все оставшееся время в Казахстане, то он сможет получать пенсию от трех государств за отработанный на их территории период.

При этом стаж, который был приобретен в разных странах, входящих в ЕАЭС, должен суммироваться, а каждое из государств, в котором человек работал, должно выплачивать ему пенсию только за свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав.