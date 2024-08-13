Депутаты от ЛДПР внесли законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября

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Депутаты от фракции ЛДПР направили в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести на ежегодной основе выплату в размере прожиточного минимума родителям несовершеннолетних школьников к 1 сентября, чтобы финансово поддержать семьи с детьми с процессом сбора учеников в школу. Соответствующий документ опубликован в базе парламента.

Получить выплату смогут один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) обучающегося ребенка, а также обучающиеся по основным общеобразовательным программам инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родители (законные представители).

При этом в документе уточняется, что ребенок должен иметь гражданство РФ. Получатели выплаты могут написать заявление до 1 ноября в Социальный фонд. Ежегодная выплата осуществляется в месяце, следующим за тем, в котором подано заявление. Выплачивать ее будут с августа по декабрь.

"Ежегодная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам", – сказано в материалах законопроекта.

Финансирование этой меры поддержки будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а правила предоставления выплат устанавливаются кабмином РФ. Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2025 года.

Кроме того, российское правительство направит средства на увеличенные выплаты классным руководителям. Эта мера поддержки охватит около 540 тысяч человек. Также планируется увеличить размер оплаты труда для преподавателей фундаментальных дисциплин. При этом с 1 сентября этого года начнет осуществляться ежемесячная выплата, предназначенная для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Эта мера коснется 37 тысяч человек.

