Правительство РФ направит средства на увеличенные выплаты классным руководителям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российское правительство направит средства на увеличенные выплаты классным руководителям. Об этом рассказали в телеграм-канале органа власти.

"Михаил Мишустин обозначил главные изменения, которые будут внесены в трехлетний бюджет. Будут направлены средства на выплаты увеличенного с 1 марта 2024 года ежемесячного денежного вознаграждения для учителей за классное руководство. Эта мера поддержки охватит около 540 тысяч человек", – сказано в публикации.

Кроме того, планируется увеличить размер оплаты труда для преподавателей фундаментальных дисциплин. Такое решение будет способствовать повышению престижа этой профессии, что в свою очередь расширит участие учителей в научных исследованиях, считают в правительстве.

Также с 1 сентября этого года начнет осуществляться ежемесячная выплата, предназначенная для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Эта мера коснется 37 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Педагоги года Москвы", назвав имена победителей. Он поздравил их с высокой оценкой профессионального уровня, пожелав терпения и побед на федеральных испытаниях. Мэр также обратил внимание, что количество участников конкурса увеличивается с каждым годом.