Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы". Сергей Собянин подвел итоги в своем телеграм-канале.

"Поздравляю всех победителей с такой высокой оценкой профессиональных качеств! Желаю терпения в благородном труде и побед на федеральных испытаниях", – говорится в его публикации.

Так, победителями в номинациях стали:

учитель английского языка и изобразительного искусства из Школы Перспектива Анастасия Морозова – "Учитель года Москвы";

инструктор по физкультуре из школы № 2100 Наталья Рыбальченко – "Воспитатель года Москвы";

педагог-психолог из школы № 1547 Евгения Раздайбедина – "Педагог-психолог года Москвы";

учитель-логопед из школы № 1412 Юлия Бушманова – "Учитель-дефектолог года Москвы";

учитель-дефектолог из СКШИ № 65 Анна Шамонина – "Дефектолог";

педагог дополнительного образования Леонсия Литвинова – "Сердце отдаю детям".

Лучшим молодым педагогом в номинации "Педагогический старт" стал преподаватель русского языка и литературы в школе № 2086 Айнур Бекетов. При этом лучшей командой педагогов стали работники школы № 1400, в которую вошли:

учитель информатики Анастасия Тришина;

учитель физики Александр Иванов;

учителя биологии Анастасия Попова и Анастасия Часовская;

учитель истории и обществознания Илья Кузнецов.

Собянин обратил внимание, что количество участников растет с каждым годом. По его словам, в прошлом году зафиксировали 2 045 заявок, а в этом – 3 085.

Ранее премии правительства Москвы вручили молодым исследователям и разработчикам. Всего ученые получили 50 премий по два миллиона рублей.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что чаще всего двигателями науки и прорывных технологий становятся молодые люди, что заметно по ежегодному росту участников самой премии.

