Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 19:36

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы". Сергей Собянин подвел итоги в своем телеграм-канале.

"Поздравляю всех победителей с такой высокой оценкой профессиональных качеств! Желаю терпения в благородном труде и побед на федеральных испытаниях", – говорится в его публикации.

Так, победителями в номинациях стали:

  • учитель английского языка и изобразительного искусства из Школы Перспектива Анастасия Морозова – "Учитель года Москвы";
  • инструктор по физкультуре из школы № 2100 Наталья Рыбальченко – "Воспитатель года Москвы";
  • педагог-психолог из школы № 1547 Евгения Раздайбедина – "Педагог-психолог года Москвы";
  • учитель-логопед из школы № 1412 Юлия Бушманова – "Учитель-дефектолог года Москвы";
  • учитель-дефектолог из СКШИ № 65 Анна Шамонина – "Дефектолог";
  • педагог дополнительного образования Леонсия Литвинова – "Сердце отдаю детям".

Лучшим молодым педагогом в номинации "Педагогический старт" стал преподаватель русского языка и литературы в школе № 2086 Айнур Бекетов. При этом лучшей командой педагогов стали работники школы № 1400, в которую вошли:

  • учитель информатики Анастасия Тришина;
  • учитель физики Александр Иванов;
  • учителя биологии Анастасия Попова и Анастасия Часовская;
  • учитель истории и обществознания Илья Кузнецов.

Собянин обратил внимание, что количество участников растет с каждым годом. По его словам, в прошлом году зафиксировали 2 045 заявок, а в этом – 3 085.

Ранее премии правительства Москвы вручили молодым исследователям и разработчикам. Всего ученые получили 50 премий по два миллиона рублей.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что чаще всего двигателями науки и прорывных технологий становятся молодые люди, что заметно по ежегодному росту участников самой премии.

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика