29 мая, 19:36Мэр Москвы
Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы". Сергей Собянин подвел итоги в своем телеграм-канале.
"Поздравляю всех победителей с такой высокой оценкой профессиональных качеств! Желаю терпения в благородном труде и побед на федеральных испытаниях", – говорится в его публикации.
Так, победителями в номинациях стали:
- учитель английского языка и изобразительного искусства из Школы Перспектива Анастасия Морозова – "Учитель года Москвы";
- инструктор по физкультуре из школы № 2100 Наталья Рыбальченко – "Воспитатель года Москвы";
- педагог-психолог из школы № 1547 Евгения Раздайбедина – "Педагог-психолог года Москвы";
- учитель-логопед из школы № 1412 Юлия Бушманова – "Учитель-дефектолог года Москвы";
- учитель-дефектолог из СКШИ № 65 Анна Шамонина – "Дефектолог";
- педагог дополнительного образования Леонсия Литвинова – "Сердце отдаю детям".
Лучшим молодым педагогом в номинации "Педагогический старт" стал преподаватель русского языка и литературы в школе № 2086 Айнур Бекетов. При этом лучшей командой педагогов стали работники школы № 1400, в которую вошли:
- учитель информатики Анастасия Тришина;
- учитель физики Александр Иванов;
- учителя биологии Анастасия Попова и Анастасия Часовская;
- учитель истории и обществознания Илья Кузнецов.
Собянин обратил внимание, что количество участников растет с каждым годом. По его словам, в прошлом году зафиксировали 2 045 заявок, а в этом – 3 085.
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