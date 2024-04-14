Собянин: авторы материалов для "МЭШ" получили более 7 тысяч грантов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше семи тысяч грантов получили авторы образовательных материалов для "Московской электронной школы" ("МЭШ") с 2017 года. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в 2023 году их число выросло в четыре раза по сравнению с данными 2022 года. В топ учителей-разработчиков по числу материалов, добавленных в "МЭШ", вошли:

Юлия Ефремова (школа № 2089);

Ирина Кучеренко (школа № 1500);

Екатерина Борисова (школа № 534);

Максим Суетин (школа № 293);

Юлия Боброва (школа № 285);

Мария Тюляева (школа № 1253).

Более того, продолжил градоначальник, всего в прошлом году в виде грантов было выплачено почти 100 миллионов рублей. Так, за тест по функциональной грамотности преподаватели получили от 20 до 50 тысяч рублей, за сценарий изучения темы – от 120 до 351 тысячи, за электронные учебные пособия – от 200 до 299 тысяч.



Собянин напомнил, что "МЭШ" – это уникальный цифровой помощник учителя и неотъемлемая часть московской системы образования. В библиотеке платформы находится уже свыше 1,6 миллиона единиц образовательного контента.

Ранее мэр рассказал, что в "МЭШ" внедрят технологии искусственного интеллекта, что станет частью развития стратегии столичного образования до 2030 года. Он уточнил, что школьники и их родители получат библиотеку электронных материалов с индивидуальными рекомендациями по выбору учебных курсов. Учителя же смогут выстроить учебный план в зависимости от оценок учеников, также преподавателям будет доступна автоматическая подборка материалов, необходимых для устранения пробелов в знаниях учащихся, добавил градоначальник.