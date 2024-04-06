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06 апреля, 15:00

Технологии

"Техно": какие технологии используют в современных школах Москвы

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"Техно": новые технологии в системе образования Москвы

Команда программы "Техно" сделала обзор на технологии, которые используют в современных школах РФ. Так, ученики решают задачи в электронных тетрадях, а учителя разрабатывают интерактивные уроки – это стало возможным благодаря порталу МЭШ. Там можно найти электронный журнал успеваемости и другую полезную информацию об обучении.

Кроме того, в столичных заведениях нейросеть обучили распознавать блюда и формировать чеки. Еще в Москве успешно закончилось тестирование первой в РФ роботизированной аптеки.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологииобразованиемедицинавидеоМаксим Ефимцев
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