"Техно": какие технологии используют в современных школах Москвы

Команда программы "Техно" сделала обзор на технологии, которые используют в современных школах РФ. Так, ученики решают задачи в электронных тетрадях, а учителя разрабатывают интерактивные уроки – это стало возможным благодаря порталу МЭШ. Там можно найти электронный журнал успеваемости и другую полезную информацию об обучении.

Кроме того, в столичных заведениях нейросеть обучили распознавать блюда и формировать чеки. Еще в Москве успешно закончилось тестирование первой в РФ роботизированной аптеки.

Подробнее – в программе "Техно".