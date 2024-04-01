Механизм для блокировки просроченных товаров запустили в РФ

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В России запустили механизм для блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров. В первую очередь он затронет табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кег. Об этом сообщает РИА Новости.

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий, оператора системы маркировки "Честный знак", Реваз Юсупов уточнил, что такой механизм направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. Он объяснил, что после сканирования касса магазина обращается к "Честному знаку" и получает сведения о товаре. Если срок годности последнего истек, или он запрещен к продаже, или его код повторятся, то оборудование не сможет оформить его.

По словам эксперта, это новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства. Также полученные данные могут рассмотреть в Роспотребнадзоре и при необходимости применить санкции, добавил Юсупов.

Предполагается, что такой режим поэтапно распространят и на другие позиции, включая молочную продукцию, воду, антисептики, биологически активные добавки, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

До этого депутаты внесли в ГД законопроект, который предусматривает штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности. Штрафовать предлагается фонды и благотворительные организации.

Санкции коснутся как предпринимателей без образования юрлица, так и должностных и юридических лиц. Для последних сумма штрафа может достигнуть 300 тысяч рублей.