Салливан: США интересно мнение Китая о предложениях Путина по миру на Украине

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Американское правительство хотело бы узнать мнение Китая и других стран по поводу озвученных Владимиром Путиным предложениях по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на полях саммита по Украине в Швейцарии.

По его мнению, если Китай и другие страны считают инициативы российского президента приемлемыми, то они отворачиваются от Устава ООН. Салливан отметил, что отсутствие представителей Пекина на швейцарском саммите говорит о позиции КНР относительно украинского конфликта.

"На мой взгляд, другим странам необходимо обратить на это внимание", – цитирует его пул Белого дома.

Ранее президент Чехии Петр Павел сказал, что на Украину необходимо вернуть не иллюзию мира, а подлинный и справедливый мир. Он считает, что предстоит пройти сложный путь, но нельзя "ждать со сложенными руками". Речь идет о конкретных последствиях украинского конфликта, которые касаются каждого, подчеркнул чешский лидер.