Политконсультант Август заявила, что для ЕР важны новые люди на предстоящих выборах

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Для партии "Единая Россия" важны новые люди на предстоящих выборах в Мосгордуму. Об этом Агентству "Москва" сообщила политконсультант Алена Август.

"Мы видим это по списку выдвинутых – более 50% из списка – люди, которые не работали в Мосгордуме. <…> Большой конкурс еще во время предварительного голосования говорит о том, что история про большую конкуренцию. Нет никаких причин считать выборы не конкурентными", – сказала Август.

Она отметила, что мир сейчас меняется с большой скоростью. Поэтому нужны люди, которые умеют и могут эффективно работать в этих условиях, подчеркнула политконсультант. По ее словам, "Народная программа" сформирована на запросах людей – это цепочка от сбора до непосредственного решения проблем.

Москва развивается, и жители столицы видят, что сделано, они осознают, что могут легко с помощью цифровых сервисов участвовать в жизни города, добавила Август.

Накануне Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму. Мэр на встрече с кандидатами обсудил ключевые программы и планы развития столицы на ближайшие годы.

В команду кандидатов вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Совета Федерации от Мосгордумы, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе и Герой России Аркадий Корольков. Также кандидатами стали два космонавта, Герои России – Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, спортивные чемпионки Мария Киселева, Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов. С полным списком кандидатов "Единой России" можно ознакомиться по ссылке. Узнать, как устроено электронное голосование в столице, о доступных способах голосования и других подробностях можно в специальном разделе на mos.ru.

Ранее МГИК утвердила использование электронного голосования на выборах депутатов МГД с 6 по 8 сентября. Решение было принято в ходе заседания. Как рассказала председатель МГИК Ольга Кириллова, сейчас стоит задача, чтобы как можно больше горожан смогли воспользоваться своим активным избирательным правом.

