Собянин обсудил развитие Москвы с кандидатами от "ЕР" на выборы в Мосгордуму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В рамках встречи с кандидатами, представляющими партию "Единая Россия" ("ЕР") на выборах нового созыва Московской городской думы, Сергей Собянин обсудил с ними план развития города, пишет Агентство "Москва".

По словам градоначальника, столица является оплотом РФ с точки зрения оборонной промышленности, экономики и политической стабильности, а также показывает динамичное развитие всех отраслей, несмотря на западные санкции.

"Поэтому последние годы в значительной степени посвятили тому, чтобы укрепить нашу экономику и промышленность. И Москва показывает темпы, которые значительно лучше, чем средние по России", – сказал мэр.

Как отметил Собянин, для поддержки промышленности власти города создали целый ряд инструментов, например особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис "Москва", являющуюся лидером страны по количеству рабочих предприятий. По его словам, каждый год заново создается 10–15 предприятий.

Столица также занимает лидирующие позиции по развитию микроэлектроники и беспилотных технологий, подчеркнул мэр. Помимо этого, мэр обратил внимание на новую строящуюся фабрику по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта, которая станет первой такой в Москве. Предприятие поможет обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность российского производства.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о росте объемов производства очков и линз московскими промышленниками. Так, за I квартал 2024 года выпуск данной продукции возрос на 17,9%. При этом увеличение показателя производительности объясняется развитием и внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.