Собянин: московские производители наращивают объемы выпуска продукции для детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные производители увеличивают объемы выпуска продукции для детей и подростков, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В столице изготавливают различное оборудование и образовательные наборы. С их помощью дети изучают естественные и точные науки, основы программирования, технологии и беспилотные системы", – говорится в его публикации.

Градоначальник также отметил, что производители выпускают специальные интерактивные комплексы для детских садов и досуговых центров. Они создаются для развития интеллекта и выявления творческих способностей детей.

Кроме того, в Москве производят продукты питания, одежду, струнные и ударные инструменты, добавил Собянин. По его словам, предприятия стараются постоянно совершенствовать продукцию. Некоторые являются резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва", резюмировал он.

Оборот московских производителей пищевой промышленности в январе – марте этого года вырос на 10,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сейчас он составляет 186,8 миллиарда рублей.

При этом 41,3 миллиарда рублей приходится на мясоперерабатывающие предприятия, 28 миллиардов рублей – на производителей молочной продукции, 25,8 миллиарда рублей – на предприятия по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

