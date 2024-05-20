Девять резидентов индустриального парка "Руднево" нарастили объемы производства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девять резидентов индустриального парка "Руднево", являющимся площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", увеличили объемы производства в январе – марте 2024 года. Всего в "Рудневе" разместилось 18 компаний, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Он рассказал, что благодаря городской поддержке предприятия расширяют производство медицинских изделий, банкоматов, БПЛА, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции. Получившие статус резидента ОЭЗ компании в парке "Руднево" создадут 2,6 тысячи мест для трудоустройства жителей и вложат в реализацию проектов 31,8 миллиарда рублей.

Указывается, что первым резидентом "Руднево" стало предприятие по выпуску абсорбирующего белья медицинского назначения для взрослых "ВИП Камилла". Москва заключила с компанией офсетный контракт в начале прошлого года. После выхода на полную мощность производитель будет выпускать до 120 миллионов подгузников и 75 миллионов пеленок в год.

Еще один резидент ОЭЗ – компания "Банковские финансовые системы" – в этом году намерена изготовить пять тысяч банкоматов, а после выхода на полную мощность нарастить ежегодные объемы производства до 15 тысяч изделий. Как указал гендиректор предприятия Артем Жилонов, в первом квартале 2024 года производитель заключил контракт на поставки оборудования с четвертым банком.

Другой резидент – компания "Нюкон энерджи" – разрабатывает и выпускает конденсаторы, используемые в светотехнической продукции, силовой электронике и пусковых устройствах. По результатам первого квартала этого года предприятие выпустило свыше 200 тысяч изделий. Ежемесячная выручка производителя увеличилась на 40% – до 58 миллионов рублей.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что предприятия благодаря статусу резидента получают значительные налоговые льготы. Также ставка на прибыль для них составляет 2%, действует режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли, уточнил Дегтев.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что ОЭЗ "Технополис Москва" заняла уже 280 гектаров территорий, в том числе шесть площадок на 16 тысяч рабочих мест. Ее территория выросла на 53 гектара после достройки "Руднева", где был создан центр беспилотных авиасистем, сказал градоначальник.