Собянин сообщил об увеличении числа резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Девять предприятий индустриального парка "Руднево" получили статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Градоначальник рассказал, что предприятия наладили выпуск лекарств, электронных составляющих для оборудований, банкоматов, беспилотников. В настоящее время в состав "Руднева" вошли 18 компаний, 15 из которых уже запустили производства. К следующему году в индустриальном парке должны организовать более 6 тысяч рабочих мест, добавил мэр.



Также Собянин рассказал об активном развитии предприятий, которые находятся на площадках ОЭЗ "Технополис "Москва". Например, "Арт-Лайн Технолоджи" в 2024 году создала 10 спортпрототипов, предназначенных для кольцевых гонок. Машина развивает скорость до 100 километров в час за 3,4 секунды.



"Для резидентов ОЭЗ обнуляется ставка имущественного, транспортного и земельного налогов, налог на прибыль снижается с 20 до 2%, отменяются таможенные пошлины", – сказано в сообщении.

Ранее Собянин рассказал, что "Руднево" открыли в Москве менее года назад. За последнее время большая часть высокотехнологичных предприятий начали свою работу именно на территории этого индустриального парка, подчеркивал мэр города.

По его словам, особая экономическая зона "Технополис "Москва" заняла уже 280 гектаров территорий, включая 6 площадок на 16 тысяч рабочих мест. Ее территория увеличилась на 53 гектара после достройки "Руднева", где был создан центр беспилотных авиасистем, добавлял Собянин.

