Столичный производитель начнет выпуск двигателей для гражданских БПЛА в парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичный производитель "Аэромакс" вместе с фирмой "Принтпарт" начнет крупносерийный выпуск поршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных летательных воздушных судов. Производство планируется начать в индустриальном парке "Руднево", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, БПЛА сейчас активно используют в промышленности, логистике и сельском хозяйстве, позволяя решать задачи как в городе, так и за его пределами. Он напомнил, что в прошлом году по поручению Владимира Путина здесь же открыли федеральный центр беспилотных летательных систем.

"Первыми в производство запустят легкие мощные моторы, аналогов которых нет в России – на данный момент уже готова установочная партия из 100 экземпляров", – сказал он.

В будущем фирмы планируют наладить производство до 5 тысяч двигателей в год, что позволит полностью удовлетворить спрос российских компаний на подобные двигатели, уточнил заммэра. В итоге новые моторы заместят зарубежные аналоги. Их планируется применять в БПЛА со взлетной массой от 15 до 50 килограммов, а также в наземных комплексах.

"Двигатели столичного производства при своих низких массогабаритных характеристиках способны поднять в воздух как традиционный беспилотный самолет, так и модель с вертикальными взлетом и посадкой", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что "Руднево" открыли в Москве менее года назад. За последнее время большая часть высокотехнологичных предприятий начали свою работу именно на территории этого индустриального парка, подчеркивал мэр города.

По его словам, особая экономическая зона "Технополис "Москва" заняла уже 280 гектаров территорий, включая 6 площадок на 16 тысяч рабочих мест. Ее территория увеличилась на 53 гектара после достройки "Руднево", где был создан центр беспилотных авиасистем, добавлял Собянин.

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