Шойгу анонсировал выпуск систем ПВО на предприятии "Алмаз-Антея" в парке "Руднево"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Будущее предприятие "Алмаз-Антея" в индустриальном парке "Руднево" будет специализироваться на выпуске систем противовоздушной обороны, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Во вторник, 17 октября, руководитель ведомства присутствовал при сдаче корпуса будущего ракетного завода концерна ВКО "Алмаз-Антей". По его мнению, открытие корпусов предприятия – это важный шаг по укреплению обороноспособности России.

"Здесь будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе СВО", – цитирует ТАСС министра.

Он сделал акцент на том, что в нынешних условиях необходимо поддерживать оснащение Вооруженных сил РФ на должном уровне, чтобы Россия всегда могла дать отпор при возникновении угроз ее безопасности.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске. В рамках визита министр обратил внимание, что продукция, которая создается специалистами "Алмаз-Антея", уже не раз показывала свою эффективность в зоне боевых действий.

17 октября глава Минобороны РФ провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним в условиях СВО и рассказал, что кабмин разрешил ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии.



Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Ульяновске