МО РФ предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России разработало проект, предлагающий лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Соотвествующий проект указа президента РФ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Документом также предусматривается прекращение распространения на него действия положения ‎о военном округе ВС РФ.

В пояснительной записке также уточняется, что проект подготовлен в рамках исполнения подпункта "б" пункта 5 указа президента РФ "Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации", а также решения президента РФ от 23 июня 2023 года № Пр-1255 о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом.

Кроме того, инициатива предлагает включение четырех регионов Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся по военно-административному делению к Северному флоту, в Ленинградский военный округ.

Уточняется, что речь идет о Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе.

Такое решение нацелено на оптимизацию системы управления ВС России, говорится в документе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал что в России в рамках шагов по обеспечению безопасности будут созданы два военных округа – Московский и Ленинградский.

В Западном, Центральном и Восточном военных округах и на Северном флоте Шойгу поручил переформировать в мотострелковые дивизии 7 мотострелковых бригад. В Карелии будет сформирован армейский корпус.

В новых субъектах РФ будут размещены самодостаточные группировки сил.

Проверка ТОФ нацелена на наращивание возможностей отражения агрессии с моря – Шойгу