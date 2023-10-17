Шойгу заявил, что кабмин разрешил ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним в условиях СВО и рассказал, что кабмин разрешил ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня обсудим, как организована работа по развитию и увеличению производства ствольной артиллерии, РСЗО и высокоточных боеприпасов с учетом дополнительной потребности Вооруженных сил", – говорится в тексте.

По его словам, в условиях спецоперации особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение этой задачи напрямую зависит от способности предприятий увеличить выпуск РСЗО, ствольных артиллерийских систем и минимизировать сроки их поставки в войска.

Шойгу подчеркнул, что федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем. В частности, кабмин РФ предоставил оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности.

Добавляется, что министерство обороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции и сократило объем испытаний.

Ранее в России начали производить дрон-камикадзе "Гастелло", созданный с учетом пожеланий операторов БПЛА, работающих в зоне спецоперации. Отмечалось, что он будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Его проектная мощность составляет пять тысяч единиц в месяц.

Помимо этого, российский бронежилет "Оберег", отправляемый в зону СВО, выдержал выстрел винтовочной пули 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum, на которую не рассчитан. В то же время пуля автомата Калашникова смогла пробить жилет американского производства, поставляемый для бойцов ВСУ.

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