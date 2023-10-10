Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Ульяновске

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске. Российское оборонное ведомство рассказало о поездке министра в своем официальном телеграм-канале.

"Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3", – говорится в публикации.

В рамках визита Шойгу обратил внимание, что продукция, которая создается специалистами "Алмаз-Антея", уже не раз показывала свою эффективность в зоне боевых действий.

Ранее министр проинспектировал выполнение гособоронзаказа на АО "Красмаш" в Красноярском крае, который выпускает стратегический ракетный комплекс "Сармат".

По данным Минобороны, на заводе производят первые серийные ракеты. В ближайшее время их поставят на боевое дежурство. В настоящее время в позиционном районе одного из соединений завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

До этого Шойгу посетил с аналогичной целью Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. Он провел совещание с руководством завода и обсудил вопросы оснащения армии России и выпуска комплекса с беспилотниками большой дальности.



Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки