ОАК передала ВКС России новую партию бомбардировщиков Су-34

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объединенная авиастроительная корпорация передала российским воздушно-космическим силам новую партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Ростеха".

"Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова ОАК и передана министерству обороны РФ. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний", – говорится в публикации.

Военный самолет показал высокую эффективность в зоне боевых действий, отметил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков. По его словам, истребители своевременно поставляют в рамках гособоронзаказа.

Руководитель ОАК Юрий Слюсарь отметил, что в корпорации уже приступили к выполнению работ в рамках реализации плана поставок на 2024 год. Кроме того, он обратил внимание, что высокие темпы производства дают возможность передавать оборонному ведомству новые комплексы для ВКС РФ.

Ранее госкорпорация "Ростех" запустила производство штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты для участников спецоперации.

Керамическая бронеплита "Оберега" способна с 10 метров остановить бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54. Обстрел бронеплиты был продемонстрирован на военном полигоне. Вес нового бронежилета в полном снаряжении составляет 9,1 килограмма. Его разработка осуществлялась совместно с военными.



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