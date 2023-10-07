Маскировочное покрытие российских танков способно отклонять ракеты Javelin – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Специальное маскировочное покрытие "Накидка", используемое в зоне спецоперации на российских танках Т-90М, продемонстрировало в боевых условиях способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Накидка" производится из многослойного маскирующего материала, который надевается на танки по принципу чехла и снижает заметность машины в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

"Маскировка "Накидка" показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели", – рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что эффективность маскировочного покрытия увеличивается при совместном использовании дымовых и аэрозольных завес.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" запустила производство штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты для участников спецоперации. Его разработка осуществлялась совместно с бойцами РФ, участвующими в СВО.

Российский бронежилет "Оберег" при испытаниях выдержал выстрел винтовочной пули 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum, на которую не рассчитан. В то же время пуля автомата Калашникова смогла пробить жилет американского производства, поставляемый для бойцов ВСУ.

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