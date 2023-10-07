Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на производящем "Сармат" заводе "Красмаш"

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на АО "Красмаш" в Красноярском крае, который выпускает стратегический ракетный комплекс "Сармат", сообщили в Минобороны РФ.

"Глава российского оборонного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат", – отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, на заводе производят первые серийные ракеты. В ближайшее время их поставят на боевое дежурство. В настоящее время в позиционном районе одного из соединений завершаются строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Шойгу принял доклад руководства завода о ходе производства "Сармат".

"Во исполнение решения президента Российской Федерации осуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", – заявил Шойгу.

В свою очередь, гендиректор АО "Красмаш" заявил о расширении мощностей производства предприятия, а также оснащении современным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию производственного корпуса площадью 18 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 300 рабочих мест.

По словам гендиректора завода, на предприятии руководство уделяет особое внимание подготовке квалифицированных кадров. Он заявил, что на завод приходит много молодых людей с хорошим образованием и квалификацией.

Накануне Шойгу прибыл на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, чтобы проверить процесс выполнения гособоронзаказа. Он проинспектировал летно-испытательную станцию и цех завершающей сборки продукции, которая выпускает, ремонтирует и модернизирует истребители-бомбардировщики Су-34. Также министр провел совещание с руководством завода и обсудил вопросы оснащения армии России и выпуска комплекса с беспилотниками большой дальности.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края