Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости нарастить производство средств радиолокационного обнаружения. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что министр решил проверить, как выполняется гособоронзаказ в Тульской области. С этой целью Шойгу посетил предприятие, которое принадлежит концерну "Алмаз-Антей". В рамках рабочего визита в регион он провел совещание с его руководством.

"Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", – сообщается в публикации оборонного министерства.

В середине июня министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области. Он указал на необходимость повышения защищенности экипажей бронетехники и строгого соблюдения производственного графика.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выходят на новый уровень интенсивности производства. По его словам, учитывая развертываемые мощности, для предприятий ОПК необходимы более 16 тысяч специалистов, которые обеспечат поставки самых востребованных образцов вооружения и военной спецтехники.



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