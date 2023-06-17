Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области. Об этом сообщает Минобороны России в официальном телеграм-канале.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжелых огнеметных систем", – указано в сообщении.

Руководитель предприятия доложил министру обороны, что в последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции увеличился в разы, а инженерные решения позволили повысить качество продукции и снизить время ее производства.

Шойгу обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей бронетехники, которая будет отправлена в зону СВО. Он также указал на необходимость строгого соблюдения графика выполнения оборонного заказа и поставил задачу и дальше расширять производственные мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для нужд спецоперации.

Министр обороны проверил и технику, которая будет отправлена в зону СВО на арсеналах и базах резерва, расположенных на территории региона. В том числе Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин сообщил, что в зону спецоперации уже отправлены более 4 000 артиллерийских установок, а в ближайшее время планируется отправка еще 700 единиц артиллерийского вооружения.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий "Алмаз-Антея". В ходе посещения завода глава МО отметил, что выпускаемая корпорацией продукция востребована и показывает высокую эффективность в зоне спецоперации.



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