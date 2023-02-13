В России разработали новые корректируемые дальнобойные боеприпасы для РСЗО "Торнадо-Г"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новые корректируемые боеприпасы с повышенной дальностью для реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" уже разработаны и поставляются в войска. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщает газета "Известия".

"Для реактивных систем залпового огня 9К51М "Торнадо-Г" создана новая линейка управляемых и неуправляемых боеприпасов калибра 122 мм. Их главная особенность – дальность стрельбы, радикально увеличенная по сравнению с 40 километрами, которые обеспечивают имеющиеся боеприпасы", – указано в публикации.

Источники газеты не стали называть точные характеристики новейших ракет.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что новые ракеты смогут наносить удары по тылам, что раньше было задачей сложных и дорогостоящих комплексов. Теперь же, по его словам, с подобными задачами сможет справиться обычная массовая установка, которых в армии России сотни.

В ноябре прошлого года сообщалось, что ВС РФ получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С". Число поставленных машин не уточнялось, однако в госкорпорации "Ростех" подчеркнули, что техника была получена ВС РФ в срок.

О том, что в России в разы увеличилось производство РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" сообщалось в октябре прошлого года. Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены, а выпуск боевых машин РСЗО достиг объемов, которых не было последние 10 лет.

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