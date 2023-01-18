Путин рассказал, что обсуждал с главами "Алмаз-Антея" новый вариант поддержки ОПК

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Власти России регулярно помогают предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Деятельность в этом направлении будет продолжаться, заявил Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

Российского лидера спросили, окажут ли дополнительную поддержку ОПК в связи с сегодняшней внешнеполитической обстановкой. В ответ Путин подчеркнул, что правительство постоянно выделяет средства на создание и расширение производств, выпуск современной продукции и изделий.

Глава государства указал на то, что уже говорил с главами концерна о еще одном варианте поддержки.

"Имею в виду, что внешний рынок вышел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских вооруженных сил, поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства. И на это мы посмотрим сейчас. Не буду вдаваться в детали", – цитирует Путина ТАСС.

На этой же встрече российский лидер заявил, что вопрос об отсрочке от службы работников в области оборонно-промышленного комплекса решат в ближайшем будущем. По словам Путина, ОПК сейчас очень загружен и в высшей степени востребован.

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