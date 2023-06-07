Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий "Алмаз-Антея"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий "Алмаз-Антея". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу проверил цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны. В ходе этого глава МО отметил, что выпускаемая корпорацией продукция востребована и показывает высокую эффективность в зоне спецоперации.

Кроме того, главе ведомства в "Алмаз-Антее" доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения армии современными комплексами ПВО.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России приняли новую снайперскую винтовку. По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, отзывы об использовании оружия в боевых действиях положительные. Вместе с этим он анонсировал разработку ручного пулемета.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии