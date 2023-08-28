12:24Безопасность
Медведев заявил, что РФ сама обеспечивает себя всеми видами вооружений
Фото: kremlin.ru
РФ сама обеспечивает себя всеми видами вооружений, отметил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует RT.
По его словам, конвейеры российского военно-промышленного комплекса работают в три смены.
"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК", – подчеркнул он.
Ранее, выступая на форуме "Армия-2023", Медведев отметил, что выпуск систем снайперского оружия в России обеспечивает выполнение задач спецоперации на Украине. Помимо этого, в кулуарах оружейного форума зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Запад не заинтересован в диалоге по Украине, поскольку он хочет заработать больше финансов для собственного оборонно-промышленного комплекса.
В свою очередь, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выходят на новый уровень интенсивности производства. По его словам, учитывая развертываемые мощности, для предприятий ОПК необходимы более 16 тысяч специалистов, которые обеспечат поставки самых востребованных образцов вооружения и военной спецтехники.
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