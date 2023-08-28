Медведев заявил, что РФ сама обеспечивает себя всеми видами вооружений

Фото: kremlin.ru

РФ сама обеспечивает себя всеми видами вооружений, отметил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует RT.

По его словам, конвейеры российского военно-промышленного комплекса работают в три смены.

"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК", – подчеркнул он.

Ранее, выступая на форуме "Армия-2023", Медведев отметил, что выпуск систем снайперского оружия в России обеспечивает выполнение задач спецоперации на Украине. Помимо этого, в кулуарах оружейного форума зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Запад не заинтересован в диалоге по Украине, поскольку он хочет заработать больше финансов для собственного оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выходят на новый уровень интенсивности производства. По его словам, учитывая развертываемые мощности, для предприятий ОПК необходимы более 16 тысяч специалистов, которые обеспечат поставки самых востребованных образцов вооружения и военной спецтехники.



Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать