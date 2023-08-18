Винтовку "Астарта" представили на форуме "Армия-2023"

Фото: ТАСС/Георгий Султанов

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в "Ростех", представил новую винтовку калибра 12,7 миллиметра "Астарта" на форуме "Армия-2023". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Как заявил собеседник агентства, оружие можно считать "убийцей" известной американской винтовки в этом классе – Barrett M82. Она такая же надежная и точная, но весит меньше, объяснил он.

Отмечается, что в западной классификации такие винтовки называют "антиматериальными", потому что они могут поражать сооружения, легкобронированную технику и другие материальные цели противника.

По словам эксперта, высокая точность российской винтовки обеспечивается при помощи конструктивного новшества – "зажатого" ствола.

"При переводе режима огня из автоматического в одиночный достигается точность, сопоставимая с винтовками с продольно скользящим затвором", – подчеркнули в "Высокоточных комплексах".

Помимо этого, "Астарта" превосходит Barrett по культуре производства, считает разработчик. На испытаниях винтовка показала точность в четыре раза выше американской, уложив группу из пяти выстрелов со 100 метров в круг 1,5 сантиметра. Показатель Barrett – 6 сантиметров.

В компании уточнили, что цена двух винтовок на сегодняшний день сопоставима.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил на форуме "Армия-2023" выпуск систем снайперского оружия в РФ. По его словам, он обеспечивает выполнение задач СВО на Украине.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД, которую показала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор".

Площадки форума "Армия-2023" открылись для зрителей