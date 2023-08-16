Медведев обсудил производство снайперского оружия на форуме "Армия-2023"

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Выпуск систем снайперского оружия в РФ обеспечивает выполнение задач спецоперации на Украине, отметил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках обсуждения выполнения гособоронзаказа. Эту тему он затронул на заседании рабочей группы ВПК на форуме "Армия-2023".

"Наши оружейники продемонстрировали свои возможности, они неплохие. То, что сделано, служит выполнению целей спецоперации. Эти средства применяются для уничтожения живой силы противника, для выведения из строя его техники", – передает РИА Новости его слова.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД, которую показала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор".

Речь идет о ракете класса "воздух-воздух" малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Устройство предназначено для поражения воздушных целей. Максимальная дальность пуска составляет 40 километров.

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выходят на новый уровень интенсивности производства.



Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области