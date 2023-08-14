Шойгу поручил оперативно наладить производство ракеты РВВ-МД

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД, которую показала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор". Об этом сообщает ТАСС.

Во время осмотра стенда предприятия Шойгу обратился к гендиректору "Курганприбора" Федору Колосовникову. Последний заверил, что приложит все силы, чтобы исполнить распоряжение.

РВВ-МД представляет собой управляемую ракету класса "воздух-воздух" малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Устройство предназначено для поражения воздушных целей. Максимальная дальность пуска составляет 40 километров.

Ранее Шойгу заявил, что западная военная техника оказалась не такой безупречной. По словам главы ведомства, в этом можно убедиться при посещении экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023".

По словам Шойгу, российские заводы и научно-исследовательские компании вместе с уже готовыми разработками для гособоронзаказа ознакомят посетителей мероприятия с проектами, которые были созданы по их собственной инициативе.

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