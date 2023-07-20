Проект об ответственности за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу внесли в ГД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Проект закона о привлечении к ответственности за нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу внесли в Госдуму. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совфеда РФ Андрей Турчак в своем официальном телеграм-канале.

"Военные представители госзаказчика будут нести ответственность за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа. Соответствующий законопроект подготовила и внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам СВО", – говорится в его публикации.

Как отметил Турчак, в случае выявления нарушений должностным лицам заказчика назначают штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, в некоторых ситуация предусмотрена и уголовная ответственность.

Однако военные не являются должностными лицами со стороны заказчика. При этом именно они отвечают за оценку качества во время приемки готовой продукции, подчеркнул зампред Совфеда. Турчак считает, что ответственность должна быть официально закреплена.

Он обратил внимание, что на фоне проведения спецоперации на Украине нельзя допускать нарушений в гособоронзаказе. По его мнению, военные представители должны отвечать за несвоевременное или ненадлежащее исполнение поставленной задачи, как и остальные участники гособоронзаказа.

Турчак также добавил, что те, кто хорошо выполняет свою работу, не должны почувствовать никаких изменений.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев.

По словам Турчака, после принятия закона добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом документ будет иметь обратную силу, а значит, право на страхование здоровья и жизни получат и те, кто вступил в войска до одобрения инициативы.



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