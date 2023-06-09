Минтруд РФ подготовил правила учета участников СВО для быстрого назначения соцподдержки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минтруд РФ подготовил проект, в котором перечислены правила сбора сведений об участниках специальной военной операции (СВО) для оперативного назначения им мер социальной поддержки. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проект постановления правительства РФ был разработан для оперативного назначения мер социальной поддержки гражданам, принимавшим участие в СВО.

"Документ определяет порядок формирования и ведения централизованного информационного учета сведений о гражданах", – отметили в пресс-службе.

Представители ведомства добавили, что сведения будут размещаться в ГИС "Соцстрах", оператором которой является Социальный фонд России. Информацию будут передавать отдельные федеральные органы власти.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщал, что члены рабочей группы по вопросам СВО внесли в Госдуму поправки, которые предполагают ежемесячные выплаты участникам спецоперации в денежной форме.

Он добавил, что при желании участники СВО смогут оформить льготы на проезд, санатории и лекарства, тем самым отказавшись от получения части денег. Политик подчеркнул, что об этом просили сами участники спецоперации.



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