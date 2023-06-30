Оклады военнослужащих РФ вырастут на 10,5% с 1 октября

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Правительство РФ постановило увеличить на 10,5 % довольствие военнослужащих и некоторых сотрудников силовых ведомств России с 1 октября этого года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что с 1 октября 2023 года оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих, проходящих службу по контракту с Минобороны РФ, повысят в 1,105 раза. Также денежное довольствие будет повышено для призывников.

Согласно документу, оклады также будут увеличены у граждан, служащих в рядах Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, работников МВД РФ, сотрудников органов ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава органов Федеральной фельдъегерской связи.

Во время повышения оплаты труда ее размеры будут округляться до рубля в сторону увеличения, добавили в кабмине.

Ранее члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Госдуму поправки, которые предполагают ежемесячные выплаты участникам СВО в денежной форме.

Перевести часть соцпомощи в реальные деньги возможно, однако для этого следует заранее подать заявление, отметил руководителя группы, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Он отметил, что при желании участник СВО сможет оформить льготы на проезд, санатории и лекарства, тем самым отказавшись от получения части денег. Политик подчеркнул, что об этом просили сами участники спецоперации.



В Минобороны РФ разъяснили порядок выплат мобилизованным