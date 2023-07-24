В Минпромторге РФ заявили о выходе предприятий ОПК на новый уровень

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выходят на уровень интенсивности производства, заявил глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров.

"Вы знаете, что с начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год, а если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года", – передает ТАСС слова министра.

По словам Мантурова, учитывая развертываемые мощности, для предприятий ОПК необходимы более 16 тысяч специалистов, которые обеспечат поставки самых востребованных образцов вооружения и военной спецтехники. Он отметил, что речь идет о рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах.

Глава Минпромторга обратил внимание руководства регионов на кадровый вопрос. И попросил подключить к нему службы занятости и другие предприятия, способные помочь со специалистами. Он также порекомендовал проработать этот вопрос с выпускниками вузов. По его словам, необходим комплексный подход к привлечению специалистов.

Мантуров добавил, что государство авансирует предприятиям большие финансовые ресурсы. Например, в Приволжском федеральном округе для 106 организаций субсидируется ускоренная подготовка производства под увеличение выпуска наиболее востребованного вооружения, а также военной спецтехники и средств поражения. Кроме того, еще с 11 производствами заключен договор о капитальном строительстве и реконструкции мощностей.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 11 июля в рамках работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана. Министр посетил завод "Ремдизель", "КамАЗ" в Набережных Челнах, Казанский вертолетный завод, Казанский оптико-механический завод, а также Казанский авиационный завод имени Горбунова.



Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области