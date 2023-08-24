Медведев заявил о важности решения проблем россиян на фоне режима "все для победы"

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Текущие проблемы россиян нужно решать, несмотря на режим "все для фронта, все для победы", в котором сейчас существует население страны. Об этом сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, которые лидируют в партийных списках на выборах в Заксобрание. Соответствующее заявление передает ТАСС.

"Хочу обратить внимание руководителей регионов, которые будут принимать участие так или иначе в выборах. Все равно есть проблемы текущей жизни, и вот их надо решать. Они от нас никуда не уйдут, даже несмотря на то, что вот сейчас особый этап в жизни нашей страны", – заявил он.

Ранее, выступая на форуме "Армия-2023", Дмитрий Медведев отметил, что выпуск систем снайперского оружия в России обеспечивает выполнение задач спецоперации на Украине. Помимо этого, в кулуарах оружейного форума зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Запад не заинтересован в диалоге по Украине, поскольку он хочет заработать больше финансов для собственного оборонно-промышленного комплекса.

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