В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном присоединении Абхазии и Южной Осетии к России являются неприемлемыми. Об этом сообщил ТАСС зампред правящей фракции "Грузинская мечта" грузинского парламента Рати Ионатамишвили.

По его словам, заявления Медведева идут вразрез принципам территориальной целостности Грузии, поэтому они неприемлемы.

"Мы мирным путем вернем наших людей и территории. Это наш главный посыл для наших братьев и сестер абхазов и осетин", – заявил Ионатамишвили, отреагировав на слова зампреда Совбеза РФ.

Также высказывания Медведева назвал "нелегитимными" глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, а после Грузия решила разорвать все дипломатические отношения с Москвой.

Ранее Медведев рассказал, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России до сих пор остается популярной "и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины". Он подчеркнул, что Западу необходимо усвоить, что в 2008 году Россия остановила наступление на Тбилиси, добившись устранения возникших угроз и гарантий безопасности.

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