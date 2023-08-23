Медведев заявил, что фашистский режим в Киеве ждет скорый и бесславный конец

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в результате нынешнего конфликта Украина может исчезнуть с политической карты мира. Об этом он написал в статье по случаю годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию, опубликованной на сайте "Аргументы и факты".

"Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в свое время – грузинских агрессоров. А в будущем – вполне вероятно – исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира", – считает политик.

Медведев также выразил уверенность, что украинцы, "которым давно уже надоело пускать самих себя и своих детей на "пушечное мясо", скинут нынешнюю власть так же, как грузины скинули бывшего президента страны Михаила Саакашвили. По его словам, в таком случае на Украине будут выбраны "нормальные, адекватные лидеры", для которых Россия будет доброжелательным соседом.

Зампред Совбеза РФ также считает, что для России является исторической миссией " разгромить и отправить в небытие фашистский режим, который наши враги сейчас усиленно кормят и провоцируют на всё большие зверства". По его словам, этот режим ожидает скорый и бесславный конец, что всегда и происходит в "искусственных, марионеточных квазигосударствах".

Ранее, выступая на форуме "Армия-2023", Дмитрий Медведев отметил, что выпуск систем снайперского оружия в России обеспечивает выполнение задач спецоперации на Украине. Помимо этого, в кулуарах оружейного форума зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Запад не заинтересован в диалоге по Украине, поскольку он хочет заработать больше финансов для собственного оборонно-промышленного комплекса.



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