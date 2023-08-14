Медведев пошутил над ситуацией вокруг вступления Финляндии в НАТО

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анекдотом прокомментировал ситуацию вокруг вступления Финляндии в НАТО. Он намекнул, что Россия не угрожала Финляндии до тех пор, пока та не решила стать членом Североатлантического альянса.

"Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? – Нам угрожают русские. – А почему они нам угрожают? – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", – написал Медведев.

4 апреля 2023 года Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.

Некоторые эксперты считают, что вступление в НАТО сулит Финляндии серьезные проблемы в будущем, поскольку это произошло не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ.



Финляндия стала членом НАТО