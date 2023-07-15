Медведев посоветовал Джонсону лечь в психбольницу из-за слов об Украине

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Дмитрий Медведев порекомендовал экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону после предложения принять Украину в НАТО без условий отправиться в психиатрическую больницу и там требовать третьей мировой.

"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО без условий. Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую больницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, который требует начать начать третью мировую", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее Джонсон в публикации для издания Daily Mail заявил о необходимости принять Украину в состав НАТО без каких-либо условий и как можно быстрее.

Также ранее сообщалось, что Медведев заявил о намерении представить Владимиру Путину доклад о подготовке будущих участников спецоперации. Об этом он рассказал в ходе посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области.