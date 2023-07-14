Медведев доложит Путину о подготовке будущих участников спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о намерении представить Владимиру Путину доклад о подготовке будущих участников спецоперации. Об этом он сообщил в ходе посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области.

"Результатом в конечном счете будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции", – отметил он.

Видео с этой поездки политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее Медведев заявил, что Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, так как одна из сторон просто исчезнет. По словам заместителя председателя Совбеза, "на этот раз все закончится по-другому".



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