Финляндию ждут проблемы в будущем из-за вступления в НАТО – СМИ

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Финляндии грозят серьезные проблемы в будущем из-за вступления в состав Североатлантического альянса. Таким мнением поделился обозреватель Сеппо Варьюс в своей статье для Ilta-Sanomat.

По словам журналиста, Финляндия вступила в военный блок не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны России.

Так, на сегодняшний день отношения между Финляндией и Россией практически полностью разрушены, отмечает Варьюс.

4 апреля 2023 года Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии в НАТО и ее расположение на севере Европы может подстегнуть амбиции Альянса к последубщей милитаризации Арктики.