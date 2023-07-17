04:24Политика
Финляндию ждут проблемы в будущем из-за вступления в НАТО – СМИ
Фото: depositphotos/dnaumoid
Финляндии грозят серьезные проблемы в будущем из-за вступления в состав Североатлантического альянса. Таким мнением поделился обозреватель Сеппо Варьюс в своей статье для Ilta-Sanomat.
По словам журналиста, Финляндия вступила в военный блок не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны России.
Так, на сегодняшний день отношения между Финляндией и Россией практически полностью разрушены, отмечает Варьюс.
4 апреля 2023 года Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии в НАТО и ее расположение на севере Европы может подстегнуть амбиции Альянса к последубщей милитаризации Арктики.
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