Вступление Финляндии в НАТО может привести к милитаризации Арктики – замглавы МИД РФ

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Вступление Финляндии в НАТО и ее расположение на севере Европы может подстегнуть амбиции Альянса к последубщей милитаризации Арктики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости.

"После вступления Финляндии в НАТО будут говорить о том, что у НАТО появилась уязвимость 1200 км со страной, которую они объявили непосредственной угрозой Альянсу, поэтому там надо размещать американские силы", – сказал он.

Помимо этого, по мнению Грушко, Североатлантический альянс может предпринять попытку разместить на территории страны склады с вооружением и постепенно усиливать военную активность, что приведет к милитаризации Арктики.

Ранее в посольстве РФ в Хельсинки заявляли, что сотрудничество между РФ и Финляндией было полностью разрушено финской стороной.

В частности, торгово-экономические связи двух стран свелись к минимуму еще в 2023 году в результате действий финских властей, которые присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза.

4 апреля Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.



Финляндия стала членом НАТО