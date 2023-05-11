Финляндия не выявила роста военной активности у границы с РФ после вступления в НАТО

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После вступления Финляндии в НАТО военная активность РФ не усилилась, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто. Об этом сообщает издание Ouest France.

"Когда мы приняли решение подать заявку на вступление в НАТО прошлой весной, мы ожидали всяческих провокаций со стороны России. Но ничего не произошло", – отметил он.

В начале апреля Финляндия стала членом НАТО, государство подавало заявку на вступление еще летом 2022 года. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен отметил, что Финляндия стала 31-й страной, которая вступила в Альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вступление Финляндии в НАТО не укрепит стабильность, а приведет к созданию дополнительных угроз для России.

Он подчеркнул, что российская сторона примет необходимые меры для обеспечения безопасности.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что вступление Финляндии в Альянс не повлияет на укрепление ее безопасности и не поспособствует сохранению безопасности в РФ и в других странах, входящих Содружество Независимых Государств.



Финляндия стала членом НАТО