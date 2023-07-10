Финляндия ввела новые ограничения на поездки для россиян

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Хельсинки вступили в силу меры ограничения поездок для граждан РФ в страну и через нее в остальную часть Шенгенской зоны. Новые санкции касаются в том числе деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию, сообщается на сайте финского МИД.

В ведомстве рассказали, что транзит в иные государства запрещен. Согласно документу, необходимо предоставить веские причины для личных поездок по делам.

Граждане РФ, у которых есть недвижимость на территории Финляндии, обязаны иметь основание для личного присутствия в стране. Помимо этого, российские студенты, приехавшие обучаться, смогут участвовать только в обучении, ведущем к получению степени, а также к обучению, завершенному в рамках степени.

О том, что финская сторона ужесточит правила въезда в страну для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости, стало известно 6 июля. До этого власти Финляндии утвердили бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан РФ и выдачу виз.

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