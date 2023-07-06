Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд россиян

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Правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну россиян и выдачу им виз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решения кабмина.

Отмечается, что ограничения на въезд граждан РФ в страну сохраняются, чтобы обеспечить международные отношения Финляндии. Целью этого решения является создание условий для бессрочного продолжения приостановки несущественных поездок россиян в Финляндию, транзитных перевозок через страну в остальные страны Шенгенской зоны.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 октября отзовет согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В российский МИД был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, ему заявили решительный протест в связи с дискриминацией россиян и с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, которая направлена на разрыв взаимовыгодного сотрудничества и торгово-экономических связей.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет по внешней политике при правительстве страны договорились сохранить действующие ограничения на въезд для россиян. Также они не исключили возможность ужесточения мер. Уточнялось, что въезд в Финляндию будет доступен гражданам РФ только на основании веских причин.

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