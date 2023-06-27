В Финляндии не исключили ужесточения ограничений на въезд для россиян

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет по внешней политике при правительстве страны договорились сохранить действующие ограничения на въезд для россиян и не исключили возможности их ужесточения. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнила пресс-служба финского правительства, власти обсудили вопрос поездок россиян в страны Шенгенской зоны, куда входит и Финляндия, и пришли к выводу, что те могут наносить ущерб международным связям страны.

В связи с этим было решено, что въезд в Финляндию будет доступен гражданам РФ только на основании веских причин. При этом президент и кабмин подчеркнули, что в этом вопросе требуется введение дополнительных ограничений.

В сентябре прошлого года некоторые страны Европы перестали принимать документы на оформление шенгенских виз от граждан России. В их числе оказались Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и другие страны. Ограничила выдачу виз также Финляндия.



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