Посольство РФ опровергло сообщения о массовом запрете на выдачу виз гражданам Финляндии

Фото: 123RF/butenkow

Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам Финляндии, отказы во въезде являются единичными и обусловлены несоответствием реальной цели поездки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство.

В посольстве подчеркнули, что визовые центры РФ и туристические агентства объясняют желающим въехать в страну необходимость соблюдения норм законодательства России. Информация из финских СМИ о том, что РФ якобы практически заморозила выдачу культурных или журналистских виз, является ложной,

"Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий. В 2022–2023 годах было выдано более 2 тысяч многократных виз, включая туристические", – говорится в сообщении.

Вместе с этим в диппредставительстве подчеркнули, что все российские визы оформляются в стандартном режиме. Сейчас они оформляются в обычном порядке с учетом положений указа президента.

Ранее граждане Финляндии посетовали на то, что пограничники аннулируют их визы на въезде в РФ и возвращают их обратно. По данным прессы, финны пересекают границу, чтобы заправить в России авто и купить продукты. Однако большинство из таких "путешественников" являются обладателями деловых виз, а не туристических.

Финляндия стала членом НАТО