15:20Общество
Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за рубеж
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Владимир Путин указом поручил российскому правительству принять меры, которые могли бы повлиять на снижение оттока граждан РФ за рубеж. Это следует из документа, размещенного на портале правовой информации.
В указе президента отмечается, что в 2022 году была зафиксирована повышенная миграция россиян из страны. Причиной тому назвали изменившиеся социально-экономические условия.
"В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", – следует из документа
Ранее стало известно, что кабмин РФ собирается упростить для соотечественников процесс переселения в Россию из недружественных государств. Они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в России.
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