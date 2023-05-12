Болгария запретила въезд иностранных туристов с неоткрытой шенгенской визой

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Болгария больше не будет впускать туристов с однократными и многократными визами, которые до этого не были в других странах Шенгенской зоны. Об этом сообщает правительственный вестник республики.

"Республика Болгария будет рассматривать следующие документы, выданные государствами – членами Шенгенского соглашения: однократная виза, действительная для двух или нескольких въездов после того, как она была использована один раз для въезда в страну шенгенской зоны, а также виза с ограниченным территориальным действием для двух или нескольких визитов после однократного въезда в Шенгенскую зону", – сказано в документе.

Аналогичные требования коснутся путешественников с национальными визами Румынии и Кипра. Въехать в Болгарию после посещения этих стран можно на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Визы и виды на жительство, выданные в Хорватии до конца 2022 года, до окончания срока их действия признаются властями республики эквивалентными местных виз для транзита и пребывания.

В августе прошлого года Болгария известила туроператоров РФ о приостановке выдачи туристических виз. Причиной этого назвали объявление персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

10 мая Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Исключением станут граждане, которые приедут в Россию на работу и те, кто приедет в страну в рамках временного пребывания на срок более 90 дней, например для получения образования.

Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы